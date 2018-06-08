Кандидат в мэры Собянин предложил возглавить свой штаб председателю ОП Москвы Ремчукову

Кандидат в мэры российской столицы Сергей Собянин предложил возглавить свой избирательный штаб председателю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову.

Он сообщил об этом на своем личном интернет-портале 8 июня. Ремчукова действующий градоначальник описал как опытного, порядочного человека, сделавшего много хорошего для жителей столицы РФ на должности председателя ОП.

Собянин уже подал документы для выдвижения на пост градоначальника Москвы.

Для прохождения регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов. Кандидата-самовыдвиженца должны поддержать свыше 36 тысяч избирателей.

Выборы состоятся 9 сентября.

Накануне столичному Музею современного искусства выделили грант в размере 20 миллионов рублей на покупку современных произведений искусства.