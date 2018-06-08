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22:00   8 Июня 2018
Россия
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Роскомнадзор подтвердил, что с семи миллионов IP-адресов снята блокировка

Роскомнадзор подтвердил, что с семи миллионов IP-адресов снята блокировка

Роскомнадзор разблокировал в пятницу семь миллионов IP-адресов, которые ранее были заблокированы в рамках исполнения судебного решения по ограничению в России деятельности мессенджера Telegram.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство ТАСС.

Таким образом ведомство подтвердило, появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что Роскомнадзор снял блокировку с семи миллионов IP-адресов, принадлежавших Amazon.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в пятницу были разблокированы те подсети, которые не использовались мессенджером Telegram в его деятельности на российской территории.

Напомним: в апреле текущего года Таганский суд Москвы принял решение удовлетворить требование Роскомнадзора и заблокировать деятельность мессенджера Telegram в РФ в связи с непредоставлением им ключей для дешифровки сообщений Федеральной службой безопасности, у которой были основания полагать что мессенждером пользовались террористически и экстримистски настроенные элементы при планировании противоправных действий.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #интернет #технологии #telegram #роскомнадзор #общество #разблокировка #семь миллионов ip-адресов
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