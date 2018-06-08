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21:41   8 Июня 2018
Россия
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Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин сообщил, что в ведомстве довольны тем, что правообладатели взаимодействуют с интернет-компаниями, чтобы с бороться с пиратством.

Он подчеркнул, что служба не ставит целью расширение своего присутствия как регулятора и поддерживает стремление отрасли к саморегулированию. В ведомстве также понимают, что блокировка не является панацеей, когда речь идет о пиратском контенте. 

Субботин напомнил, что на стороне правообладателей находится закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он предусматривает внесудебный порядок прекращения распространения пиратского контента владельцем интернет-портала или провайдером хостинга по заявлению обладателя прав.

Накануне сообщили, что служба внесла в единый реестр запрещенной информации 93 интернет-портала, которые содержали ответы на вопросы к школьным экзаменам. Общее количество поступивших в этом году в ведомство судебных решений о прекращении работы порталов с ответами на вопросы Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена — десять.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #закон #политика #интернет #роскомнадзор #общество #пиратство #правообладатель
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