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21:30   8 Июня 2018
Россия
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Первый канал покажет в прямом эфире матч ЧМ-2018 Германия – Швеция

Первый канал покажет в прямом эфире матч ЧМ-2018 Германия – Швеция

Первый телеканал покажет в прямом эфире матч группы F Чемпионата мира по футболу между сборными командами Германии и Швеции.

Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Пятого канала. Матч Германия – Швеция состоится в Сочи 23 июня, начало в 21.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать открытие мирового футбольного первенства в Москве 14 июня. В этот день на стадионе «Лужники» пройдет матч группы А Россия – Саудовская Аравия, который начнется в 17.30 по московскому времени. Кроме того, сообщалось, что всего на Первом канале будут показаны 27 матчей предстоящего Чемпионата мира по футболу – 2018 года.

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Автор: Александр Люблинский
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