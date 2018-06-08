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21:21   8 Июня 2018
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NASA может пригласить российских космонавтов в экипаж космического корабля Orion

NASA может пригласить российских космонавтов в экипаж космического корабля Orion

Замадминистратора NASA по пилотируемым программам Билл Герстенмайер сообщил, что Нацуправление по аэронавтике и исследованию космического пространства США хочет привлечь международных партнеров и их космонавтов для полетов на космическом корабле Orion.

Американский корабль должен облететь Луну и вернуться на Землю. Orion планируют запустить c экипажем в 2023 году. В управлении не исключили возможность приглашения на борт российских космонавтов.

Герстенмайер также напомнил, что с Россией собираются создать окололунную станцию Deep Space Gateway. Проект по ней подписали осенью прошлого года. Известно, что РФ может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытое космическое пространство.

В мае в управлении заявили, что в 2021 году хотят начать использовать мини-вертолет во время миссий по исследованию Марса.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #космос #общество #nasa #космонавт #космический корабль #луна #orion
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