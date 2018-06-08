NASA может пригласить российских космонавтов в экипаж космического корабля Orion

Замадминистратора NASA по пилотируемым программам Билл Герстенмайер сообщил, что Нацуправление по аэронавтике и исследованию космического пространства США хочет привлечь международных партнеров и их космонавтов для полетов на космическом корабле Orion.

Американский корабль должен облететь Луну и вернуться на Землю. Orion планируют запустить c экипажем в 2023 году. В управлении не исключили возможность приглашения на борт российских космонавтов.

Герстенмайер также напомнил, что с Россией собираются создать окололунную станцию Deep Space Gateway. Проект по ней подписали осенью прошлого года. Известно, что РФ может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытое космическое пространство.

В мае в управлении заявили, что в 2021 году хотят начать использовать мини-вертолет во время миссий по исследованию Марса.