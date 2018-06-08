Российский легкоатлет Шубенков победил на турнире в Польше

Спортсмен из РФ Сергей Шубенков выступил под нейтральным флагом. Легкоатлет занял первое месте в беге на дистанцию в 110 метров с барьерами.

Турнир прошел в польском Хожуве.

Второе место занял поляк Дамьян Чикер с результатом в 13,42 секунды. Третье место досталось выходцу из Южной Африки Антонио Олкана — 13,51 секунды.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Шубенков занял третье место, в Юджине — второе. В конце мая легкоатлет победил на командном чемпионате в РФ.