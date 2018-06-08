Порошенко считает возможным остановить строительство «Северного потока – 2»

Украинский президент Петр Порошенко строительство российского телеканала «Северный поток – 2» не окажет большого влияния на украинскую экономику, так как данный проект не буде доведен до конца.

Заявление украинского лидера в пятницу вечером приводит «Гордон».

В частности, Порошенко высказал уверенность в том, что общими усилиями Украина сможет остановить строительство газопровода. При этом он назвал данный проект «абсолютно политиканским», и отметил его направленность против Украины, так как «северный поток – 2», по словам Порошенко, не имея экономической составляющей, может отобрать у Украины почти три миллиарда долларов.

Украинский лидер напомнил, что такую сумму страна тратит на свою оборону, и строительством «Северного потока – 2» Россия, якобы, пытается лишить Киев средств на финансирование обороны.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Швеция, вслед за Германией и Финляндией, выдала разрешение на строительство российского газопровода.