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 Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»
20:52   8 Июня 2018
Весь мир
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Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

Жуков подарил немецким депутатам «Черного паука»

Коллеги обрадовались и пообещали оставить политику за футбольным полем.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков перед футбольным матчем с немецкими парламентариями подарил гостям фигурку легендарного советского вратаря Льва Яшина. «Черный паук», как прозвали Яшина в мире за длинные и ловкие руки, останется немцам на память в знак дружбы. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня».

О добрых намерениях заявил и капитан немецкой команды, президент Бундестага Томас Опперманн:

«Мы прибыли сюда, чтобы выразить поддержку дружбе, чтобы Россия и Германия совместно вносили вклад в развитие отношений, решали совместно конфликты и вместе развивали мир. Сейчас давайте оставим политику, и пускай на поле не возникнет столько конфликтов, сколько у нас возникает в политике».

Товарищеский матч проходит в Москве на стадионе «Красная Пресня». Комментировать спортивное состязание народных избранников пригласили Георгия Черданцева. Российскую парламентскую сборную возглавил Валерий Газзаев

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Автор: Григорий Рощин
#госдума #германия #футбол #депутаты #жуков #яшин #красная пресня
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