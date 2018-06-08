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20:44   8 Июня 2018
Россия
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Посольство обвинило политиков Британии в антироссийской пропаганде

Посольство обвинило политиков Британии в антироссийской пропаганде

В посольстве РФ заявили, что представления депутатов Великобритании о ситуации внутри России далеки от реальности.

Ранее в пятницу комитет из парламента Великобритании выдвинул заявление о безопасности болельщиков во время предстоящего чемпионата мира по футболу в России. А в мае парламентарии беспокоились за болельщиков-гомосексуалистов. Тогда замглавы британского МИД Хэрриет Болдуин сообщила, что министерство сотрудничает с Федерацией футбольных болельщиков Англии для консультации как можно большего числа болельщиков, в том числе, представляющих ЛГБТ-сообщество.

Посольство РФ отметило, что только Лондон имеет подобные претензии к российской стороне. Ведомство призвало британских болельщиков не реагировать на антироссийскую пропаганду. Фанатам предложили посетить Россию и убедиться в отсутствии негативного настроения к гомосексуалистам. Слова представителя посольства привели РИА Новости.

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Автор: Павел Никифоров
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