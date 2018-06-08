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20:42   8 Июня 2018
Весь мир
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Венеция отметила важность заявления о готовности обсудить статус Крыма

Венеция отметила важность заявления о готовности обсудить статус Крыма

Председатель регионального совета Венеции Роберто Чьямбетти прокомментировал заявление итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о готовности правительства обсудить статус Крыма.

Об этом пишет RT.

По его словам, ради мира необходимо стремиться к устранению любых конфликтных ситуаций: сюда относится и статус Крыма. Международное сообщество должно разрешить эту ситуацию, Евросоюзу нужно поддерживать диалог между всеми сторонами, выразил мнение он.

Ранее вице-премьер Италии и министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил о готовности правительства обсудить статус Крыма.

Крым присоединился к составу РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Большая часть жителей полуострова проголосовала на за воссоединение с Россией.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #евросоюз #италия #крым #политика #венеция
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