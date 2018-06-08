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Парламентарий согласен, что с Москвой нужно вести переговоры по всем вопросам.

Экс-глава ОКР а ныне первый зампред Госдумы Александр Жуков позитивно оценил предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «группу восьми». Об этом депутат сообщил корреспонденту «ПС» во время разминки перед футбольным матчем с немецкими парламентариями.

«Ну, это же хорошо, что американцы считают, что с Россией вести переговоры по всем вопросам, это правильно», - поделился мнением Жуков.

Жукову понравилась идея Трампа вернуть Россию в G8

Американский гарант высказался о России в интервью канадским журналистам 8 июня. Возвращение Москвы в клуб господин Трамп считает политически корректным решением.

«Нужно дать России вернуться, потому что она нам нужна как участник переговорного процесса», - пояснил он.

В Кремле считают иначе. Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы формат G8 не актуален.

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Автор: Григорий Рощин
#россия #сша #госдума #трамп #жуков #g8 #группа семи
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