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Ближнее зарубежье
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Порошенко пригрозил Цукербергу «поработать» с ним, если возникнут проблемы с Facebook

Порошенко пригрозил Цукербергу «поработать» с ним, если возникнут проблемы с Facebook

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что, если у пользователей социальной сети Facebook возникнут проблемы с конфиденциальностью, он «поработает» с ее основателем марком Цукербергом.

Об этом Порошенко заявил в пятницу, выступая в Киеве перед студентами Национального Университета имени Шевченко.

Напомним: в мае текущего года в Европарламенте проводились слушания по проблемам социальной сети Facebook с сохранностью данных пользователей и злоупотребления этой соцсетью. На слушания был вызван основатель Facebook Марк Цукерберг, который должен был объяснить, каким образом личные данные 50 миллионов пользователей оказались в распоряжении фирмы Cambridge Analitica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной компании 2016 года.

Порошенко пригрозил Цукербергу «поработать» с ним, если возникнут проблемы с Facebook

По данным издания The New York Times, Cambridge Analitica показывала пользователям рекламу, предварительно обработав их данные и оценив их политические предпочтения.

Комментируя эту ситуацию в ходе выступления перед студентами, Порошенко заявил:

«Будет Цукерберг делать то, за что он извинялся в американском конгрессе или будет извиняться в Европарламенте, и с ним поработаем».

Порошенко пригрозил Цукербергу «поработать» с ним, если возникнут проблемы с Facebook

При этом глава государства напомнил, что под запретом на Украине уже более года находятся российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд других интернет-ресурсов и телеканалов.

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #киев #политика #проблемы #общество #весь мир #facebook #марк цукерберг #соцсеть #основатель facebook
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