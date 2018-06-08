В G7 все в разнотык. Пушков прокомментировал идею о возвращении РФ в «большую восьмерку»
Накануне президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в состав G8. Член Совета Федерации Алексей Пушков на странице в твиттере прокомментировал идею.
Политик отметил, что не все члены «большой семерки» едины во мнении. Против возвращения Москвы выступили Германия, Канада и Великобритания. За — США и Италия. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил исключить США из клуба из-за пошлин Трампа. Все в «разнотык», подчеркнул Пушков.
В G7 все в разнотык: Трамп считает нужным вернуть Россию, Меркель не хочет , Италия хочет, но Канада и Британия против. Плюс разногласия по Ирану и тарифные войны Трампа, что побудило Макрона заговорить о возможности G6 - без США. А для России G7 утратила прежний шарм. Занавес.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 8, 2018