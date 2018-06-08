В G7 все в разнотык. Пушков прокомментировал идею о возвращении РФ в «большую восьмерку»

Накануне президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в состав G8. Член Совета Федерации Алексей Пушков на странице в твиттере прокомментировал идею.

Политик отметил, что не все члены «большой семерки» едины во мнении. Против возвращения Москвы выступили Германия, Канада и Великобритания. За — США и Италия. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил исключить США из клуба из-за пошлин Трампа. Все в «разнотык», подчеркнул Пушков.