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20:14   8 Июня 2018
Россия
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Агентов Земфиры просили не продавать билеты на концерт в Нижнем Новгороде

Агентов Земфиры просили не продавать билеты на концерт в Нижнем Новгороде

Но организаторы не послушали устроителей ЧМ-2018. Фестиваль болельщиков FIFA пройдет без хитов певицы.

Агенты Земфиры - ЗАО «Планета Плюс» - продавали билеты на концерт певицы в Нижнем Новгороде на площадке болельщиков ЧМ-2018 без согласия организаторов футбольного праздника. Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».

Концерт певицы пытались устроить в один из неигровых дней мундиаля. Стороны начали переговоры, но контракт заключить не успели.

«При этом на стадии переговоров ЗАО «Планета Плюс» без заключенного контракта и предупреждения начали рекламную кампанию и объявили о продаже билетов. Подрядчику направлялись письма с просьбой прекратить продажу билетов до подписания договора. Считаем такое поведение подрядчика недобросовестным», - объяснили агентству.

Фестиваль болельщиков FIFA пройдет Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля 2018 года, за исключением неигровых дней ЧМ-2018 - 29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля. Во все игровые дни желающие смогут пройти в фан-зону бесплатно. Опубликованное ранее предварительное расписание Фестиваля болельщиков FIFA в силе. Все запланированные выступления хедлайнеров состоятся, добавили в пресс-службе.

Ранее агентам популярной певицы сказали аривидерчи в Калининграде.

 

 

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Автор: Григорий Рощин
#футбол #концерт #чм-2018 #нижний новгород #земфира #продажа билетов #фан-зона
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