Рябков обсудил с иранским послом перспективы сохранения ядерной сделки

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с иранским послом Мехди Санаи перспективы сохранения иранской ядерной сделки.

Об этом проинформировало российское внешнеполитическое ведомство.

8 мая Вашингтон вышел из сделки, ограничивающей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности заключить новое соглашение,но предложил Тегерану фактически невыполнимые условия.

Лидеры Британии, ФРГ и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали участников сделки соблюдать ее условия.

Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по соглашению, чтобы сохранить сделку в силе. Также Иран подтвердил готовность не покидать СВПД и соблюдать свои обязательства.