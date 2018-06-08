Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Россия должна выдвинуть свои условия для возвращения в G8.

В качестве условий могут фигурировать отмена санкций и уважение российских интересов, заявил глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Российской Федерации необходимо вернуться в «большую восьмерку». Косачев отметил, что России не стоит обращать внимание на каждое высказывание о возвращении России.

Нужно выдвинуть свои условия, иначе это станет бессмысленной тратой времени ради очередных амбиций и тщеславия Запада, подчеркнул сенатор на своей станице в Facebook. Россия, в отличие от Украины, не преследует цели почаще мелькать рядом с «самыми богатыми и влиятельными», также отметил он.

Политик также выразил мнение, что не нужно падать в эйфорию от слов Трампа на счет возвращения России в формат "большой восьмерки". В целом, он высказал очевидную вещь: Россия гораздо больше нужна "восьмерке", чем "восьмерка" — России, отметил законодатель.