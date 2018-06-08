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20:13   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Адвокат Кирилла Вышинского рассказал об ухудшении его здоровья

Адвокат Кирилла Вышинского рассказал об ухудшении его здоровья

После посещения СИЗО Херсона, в котором содержится руководитель портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, аго адвокат Андрей Доманский сообщил о значительном ухудшении здоровья своего подзащитного.

По словам адвоката, у Кирилла Вышинского нет существенных жалоб, но из-за плохого питания отмечается ухудшение здоровья.

«Дело в том, что ему нужно особое питание. Сейчас ему требуется осмотр врача», - подчеркнул адвокат, его слова приводит РИА Новости.

Также, по словам адвоката, Вышинский во время встречи с ним подтвердил свою принадлежность к гражданству РФ. Напомним: Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ 15 мая текущего года. Одновременно с этим силовики ворвались в офис РИА Новости Украины в Киеве и провели там восьмичасовой обыск. Вышинскому предъявлено обвинение в государственной измене и в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

17 мая Херсонский городской суд постановил арестовать Кирилла Вышинского сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

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Автор: Александр Люблинский
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