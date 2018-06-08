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19:42   8 Июня 2018
Россия
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Кадыров предложил вручить Путину Нобелевскую премию

Кадыров предложил вручить Путину Нобелевскую премию

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Китай.

Он отметил, что в ходе визита произошло знаковое событие - председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин наградил главу РФ орденом Дружбы. Такой награды ранее не удостаивался ни один иностранный государственный деятель. Кадыров также выразил убеждение, что российский лидер давно заслужил и Нобелевскую премию мира.

Кадыров предложил вручить Путину Нобелевскую премию

Путин шаг за шагом выстраивает новый мировой порядок, основанный на мире, стабильности, экономическом и политическом сотрудничестве, пока Америка раскачивают ситуацию в международных отношениях и провоцируют войны, отметил глава Чеченской Республики.

Президент достоин премии даже только за то, что восстановил мир в Чечне, но еще он вернул к мирной жизни Южную Осетию,  организовал разгром боевиков в САР.

Кадыров предложил вручить Путину Нобелевскую премию

Но высшей наградой для Владимира Путина является признание российского народа, считает Кадыров. Он также напомнил, что готов неустанно работать над задачами, которые ставит президент, какими бы сложными они не оказались.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #кадыров #чечня #кнр #нобелевская премия #орден дружбы
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