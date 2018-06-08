Кадыров предложил вручить Путину Нобелевскую премию

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Китай.

Он отметил, что в ходе визита произошло знаковое событие - председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин наградил главу РФ орденом Дружбы. Такой награды ранее не удостаивался ни один иностранный государственный деятель. Кадыров также выразил убеждение, что российский лидер давно заслужил и Нобелевскую премию мира.

Путин шаг за шагом выстраивает новый мировой порядок, основанный на мире, стабильности, экономическом и политическом сотрудничестве, пока Америка раскачивают ситуацию в международных отношениях и провоцируют войны, отметил глава Чеченской Республики.

Президент достоин премии даже только за то, что восстановил мир в Чечне, но еще он вернул к мирной жизни Южную Осетию, организовал разгром боевиков в САР.

Но высшей наградой для Владимира Путина является признание российского народа, считает Кадыров. Он также напомнил, что готов неустанно работать над задачами, которые ставит президент, какими бы сложными они не оказались.