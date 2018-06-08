Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Польше, пострадали 42 ребенка
Пять вертолетов воздушной скорой помощи и Ми-8 вылетели на юго-восток Польши к городу Закопане, где школьный автобус столкнулся с грузовиком и машиной.
По информации министерства национальной обороны Польши, пострадали 47 человек, включая 42 ребенка. Вертолет Ми-8 с поисково-спасательной группой перевозит семерых пострадавших детей и взрослого в больницу в Кракове. Состояние четверых оценили как тяжелое.
На месте случившегося работаю правоохранители и спасатели. Трассу, на которой произошло ДТП, еще не разблокировали. Предварительно, тренер перевозил семиклассников из Варшавы в Закопане, но какое-то из транспортных средств выехало на встречную полосу.
#PILNE: Wypadek z udziałem autobusu na zakopiance w Tenczynie. Rannych mogło zostać nawet 40 osób. Trwa akcja ratunkowa. Foto. grupa fb 'Kontrole drogowe Kraków' pic.twitter.com/fwH3td7VLU— Remiza.pl ???????? (@Remizapl) June 8, 2018