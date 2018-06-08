​​​​​​​Главы Генштабов РФ и Финляндии обсудили безопасность в Европе

В пятницу 8 июня глава генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил Хельсинки, где встретился с главнокомандующим финских Вооруженных сил генералом Ярмо Линдбергом.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ, отметив, что главы Генштабов обсудили в ходе встречи вопросы безопасности в Европе, с учетом роста военной активности в Балтийском море. Также обсуждалась ситуация в Сирии, предотвращение инцидентов во время военных действий и взаимодействие военных.

В сообщении МО отмечается, что Герасимов и Линдберг отметили важность для укрепления взаимного доверия прямой телефонной линии, которая было создана в ноябре 2017 года.

Военное ведомство также подчеркивает, что встреча глав Генеральный штабов России и Финляндии прошла в конструктивном ключе.