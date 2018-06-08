Володин считает, что Дума и Бундестаг должны брать пример со встреч Путина и Меркель
Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с вице-президентом Бундестага Томасом Опперманом.
Российский политик считает, что парламенты обеих стран должны брать пример с частоты встреч главы РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Сейчас же активность отношений между Госдумой и Бундестагом находятся на очень низком уровне.
«Парламент выглядит очень блекло на этом фоне», — подчеркнул Володин, говоря об интенсивности встреч глав государств. Контакты на парламентском уровне практически заморожены, считает спикер.