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19:26   8 Июня 2018
Россия
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Бюро партии «Яблоко» выдвинуло Русакову на пост мэра Москвы

Бюро партии «Яблоко» выдвинуло Русакову на пост мэра Москвы

Исполнительный комитет федерального бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру главы Гагаринского района столицы Елены Русаковой для выдвижения в мэры Москвы.

Решение должна согласовать конференция московского отделения партии, проинформировали в пресс-службе партии.

Отмечается, что глава московского отделения партии Сергей Митрохин обратился в бюро с намерением стать кандидатом, однако исполком отказался согласовать его кандидатуру в связи с тем, что тот публично негативно оценивал праймериз и необоснованно обвинял руководство партии.

Ранее сообщалось, что нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Комиссия начала прием документов в этот понедельник. Сообщалось, что Собянин предоставил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других документов.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. На выборах в 2013 году кандидатами выдвинулись 40 человек, шесть из них утвердили.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #политика #яблоко #выборы мэра москвы
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