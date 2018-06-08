Бюро партии «Яблоко» выдвинуло Русакову на пост мэра Москвы

Исполнительный комитет федерального бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру главы Гагаринского района столицы Елены Русаковой для выдвижения в мэры Москвы.

Решение должна согласовать конференция московского отделения партии, проинформировали в пресс-службе партии.

Отмечается, что глава московского отделения партии Сергей Митрохин обратился в бюро с намерением стать кандидатом, однако исполком отказался согласовать его кандидатуру в связи с тем, что тот публично негативно оценивал праймериз и необоснованно обвинял руководство партии.

Ранее сообщалось, что нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Комиссия начала прием документов в этот понедельник. Сообщалось, что Собянин предоставил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других документов.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. На выборах в 2013 году кандидатами выдвинулись 40 человек, шесть из них утвердили.