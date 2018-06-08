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19:14   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Киев выяснит, сколько денег похитили в украинской армии за 14 лет

Киев выяснит, сколько денег похитили в украинской армии за 14 лет

Специальная комиссия проверит сведения о нецелевом использовании денег, которые направляли в украинские вооруженные силы с 2004 по 2017 годы.

Соответствующее решение поддержали 184 парламентария. Авторы инициативы подчеркнули, что обороноспособность Украины снизилась из-за систематического и массового списания военного имущества, в том числе техники и боеприпасов. 

Киев выяснит, сколько денег похитили в украинской армии за 14 лет

Верховная рада создала специальную комиссию, которая установит законность перевода военного имущества в статус избыточного. Также проверят стоимость продажи военной техники и боеприпасов, целевое использование финансирования министерства обороны и вооруженных сил Украины. Комиссия отчитается о проделанной работе через полгода. 

Киев выяснит, сколько денег похитили в украинской армии за 14 лет

Украинские правоохранители находят тайники с оружием, которое украли в зоне силовой операции в Донбассе. Количество нелегального оружия в стране с 2014 года увеличилось с трех до пяти миллионов единиц. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предупреждал, что митингующим, которые изначально мирно протестуют, могут передать оружие, похищенное в Донбассе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #всу #армия #верховная рада
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