Киев выяснит, сколько денег похитили в украинской армии за 14 лет

Специальная комиссия проверит сведения о нецелевом использовании денег, которые направляли в украинские вооруженные силы с 2004 по 2017 годы.

Соответствующее решение поддержали 184 парламентария. Авторы инициативы подчеркнули, что обороноспособность Украины снизилась из-за систематического и массового списания военного имущества, в том числе техники и боеприпасов.

Верховная рада создала специальную комиссию, которая установит законность перевода военного имущества в статус избыточного. Также проверят стоимость продажи военной техники и боеприпасов, целевое использование финансирования министерства обороны и вооруженных сил Украины. Комиссия отчитается о проделанной работе через полгода.

Украинские правоохранители находят тайники с оружием, которое украли в зоне силовой операции в Донбассе. Количество нелегального оружия в стране с 2014 года увеличилось с трех до пяти миллионов единиц. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предупреждал, что митингующим, которые изначально мирно протестуют, могут передать оружие, похищенное в Донбассе.