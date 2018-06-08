ЛНР: В Донбассе обнаружена база иностранных инструкторов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила вблизи линии разграничения враждующих сторон в Донбассе базу иностранных инструкторов, обучающих украинских силовиков.

Об этом журналистам в пятницу рассказал официальный представитель луганской Народной милиции Андрей Марочко.

По его словам, разведка ЛНР обнаружила базу иностранных инструкторов в лесном массиве поблизости от села Ольховое в Станично-Луганском районе. Отмечается, что базу охраняет технически оснащенное и хорошо экипированное специальное подразделение ГУР украинского Министерства обороны, состоящее из 20 человек.

А обнаруженной базе, по данным луганской Народной милиции, располагается одно из разведподразделений НАТО, инструкторы которого проводят обучение украинских военнослужащих ведению диверсионно-подрывной деятельности. В связи с этим, по словам Марочко, в ЛНР ждут на линии соприкосновения провокаций со стороны ВСУ.