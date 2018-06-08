Трамп прибыл на саммит G7 в Канаду

В субботу, 9 июня, президент США Дональд Трамп отправится в Сингапур, уже на другой саммит.

Самолет американского лидера приземлился в Баготвилле в Квебеке. Вместе с Трампом прилетели торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Трамп покинет саммит утром субботы, тогда как ранее планировалось уехать в середине дня. Президент пропустит повестку дня по экологии. Американский лидер перед саммитом раскритиковал других участников клуба за торговую политику в отношении Вашингтона. Трамп хочет добиться от них «честных условий». Глава государства считает, что необходимо снова принять Россию в G8.