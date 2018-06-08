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 Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву

Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву
18:45   8 Июня 2018
Весь мир
52

Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву

Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву

Ливанский премьер Саад Харири посетит с рабочим визитом Россию с 12 по 14 июня.

Он поучаствует в открытии чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники», рассказал советник премьер-министра по делам с РФ Джордж Шаабан, пишет ТАСС.

По его словам, глава правительства был приглашен российским руководством. Также в ходе его официального визита планируется проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Поездка Саада Харири в Москву станет десятой по счету. Он продолжает развивать курс на партнерство с РФ, который задал его покойной отец - бывший премьер Рафик Харири, сумевший добиться доверительных отношений с Москвой, добавил Шаабан.

Последний раз Харири был в российской столице осенью прошлого года.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ливан #чм #чм 2018 #саад харири #чм -2018
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