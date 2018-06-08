Порошенко: Минского формата переговоров не существует

Украинский президент Петр Порошенко высказал мнение, что такого переговорного формата, как минский, в который входят ОБСЕ, Россия, Украина и самопровозглашенные республики Донбасса, просто «не существует».

Об этом Порошенко заявил студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выступая перед ними в пятницу. В частности, он подчеркнул, что есть только «Нормандский» формат переговоров по урегулированию ситуации на Востоке страны, в котором участие принимают Россия, Германия, Франция и Украина.

По словам Порошенко и бывший президент страны - полномочный представитель Украины на переговорах Контактной группы в Минске Леонид Кучма – не принимает участия ни в каком минском формате.