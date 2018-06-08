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18:53   8 Июня 2018
Россия
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Козак 13 июня обсудит обеспеченность регионов бензином

Козак 13 июня обсудит обеспеченность регионов бензином

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак проведет всероссийское селекторное совещание в среду, 13 июня, передает аппарат вице-премьера.

Дмитрий Николаевич обсудит с главами российских субъектов ситуацию на рынке нефтепродуктов и обеспеченность регионов бензином. Также вице-премьер РФ рассмотрит итоги мониторинга розничных и оптовых цен на топливном рынке регионов.

Козак 13 июня обсудит обеспеченность регионов бензином

В понедельник, 4 июня, Козак сообщил председателю правительства Дмитрий Медведеву, что бензин в стране подорожал из-за роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, укрепления курса рубля и увеличения фискальной нагрузки на отрасль. Правительству необходимо косвенно регулировать рынок нефтепродуктов и принимать антимонопольные меры.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #бензин #цены #козак
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