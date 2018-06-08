США и Турция обсудили совместную операцию в Сирии

Переговоры прошли на уровне оборонных ведомств обеих стран.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Турции Нуреттин Джаникли затронули совместную операцию в Сирии и подтвердили курс на укрепление военного сотрудничества. Об этом сообщила представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт. Переговоры прошли на полях встречи министров НАТО.

Мэттис приветствовал «развитие договоренностей» в сирийском Манбидже для обеспечения безопасности Турции и стабильности в регионе. Вашингтон и Анкара накануне поддержали «дорожную карту» по улучшению обстановки в городе, который отряды курдов освободили от сторонников «Исламского государства»*.

*«Исламского государство» — террористическая организация, запрещена в РФ.