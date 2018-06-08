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18:35   8 Июня 2018
Весь мир
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Туск заявил, что, учитывая расхождения с США, саммит G7 будет сложным

Туск заявил, что, учитывая расхождения с США, саммит G7 будет сложным

Председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что стартующий в пятницу в Канаде саммит «Большой Семерки» не будет простым, из-за имеющихся расхождений с США по ряду вопросов, в том числе по поводу торговли и по иранской ядерной программе.

Об этом Туск заявил перед началом форума в ходе пресс-конференции.

«Наши дискуссии здесь, в Шарлевуа, будут совсем непростыми. Очевидно, что президент США и остальная группа продолжают придерживаться различных точек зрения» - сказал он журналистам.

Также Туск отметил, что особенное беспокойство у него вызывает тот факт, что международный порядок ставится под сомнение, не кем-то, от кого этого можно было ожидать, а именно Соединенными Штатами Америки – страной, являющейся основателем данного основанного на правилах международного порядки и его гарантом.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #канада #саммит #туск #весь мир #разногласия #g7 #большая семерка #председатель совета ес #непростые переговоры
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