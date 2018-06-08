NASA оценило назначение Рогозина главой Роскосмоса

Космическое агенство NASA заявило о том, что рассчитывает на хорошее сотрудничество с Роскосмосом после того, как главой госкорпорации назначили Дмитрия Рогозина.

Об этом сообщил заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер в российском Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-09" с МКС. Он рассказал, что провел встречу с Рогозиным на Байконуре, в ходе которой они вели весьма продуктивный диалог.

Герстенмайер отметил, что сообщил главе Роскосмоса о том, как обстоят дела с рядом программ. Он выразил надежду на то, что NASA и Роскосмос в будущем будут продуктивно сотрудничать.

Глава Российской Федерации Владимир Путин 24 мая назначил Рогозина генеральным директором Роскосмоса. Президент призвал укрепить кадровый состав корпорации рядом профильных специалистов.