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18:17   8 Июня 2018
Весь мир
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NASA оценило назначение Рогозина главой Роскосмоса

NASA оценило назначение Рогозина главой Роскосмоса

Космическое агенство NASA заявило о том, что рассчитывает на хорошее сотрудничество с Роскосмосом после того, как главой госкорпорации назначили Дмитрия Рогозина.

Об этом сообщил заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер в российском Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-09" с МКС. Он рассказал, что провел встречу с Рогозиным на Байконуре, в ходе которой они вели весьма продуктивный диалог.

Герстенмайер отметил, что сообщил главе Роскосмоса о том, как обстоят дела с рядом программ. Он выразил надежду на то, что NASA и Роскосмос в будущем будут продуктивно сотрудничать.

Глава Российской Федерации Владимир Путин 24 мая назначил Рогозина генеральным директором Роскосмоса. Президент призвал укрепить кадровый состав корпорации рядом профильных специалистов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #весь мир #рогозин #роскосмос #nasa
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