Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда

Киев ликвидировал ряд схем, на которых выросло и разбогатело не одно поколение коррупционеров, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

По его словам, Киев внедрил ProZorro — систему электронных тендерных государственных закупок, чтобы снизить одну из самых больших угроз — коррупцию. Петр Алексеевич отметил, что преодолел «яростное сопротивление», когда запускал на Украине систему антикоррупционных институтов.

«Особенно систему электронных деклараций», — подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что у страны нет другого пути, и прозрачности требуют украинцы. Ведь закон об антикоррупционном суде принимается не для Международного валютного фонда, не для Совета Европы, не для Евросоюза или США, а для Украины.

«Чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией», — заключил Порошенко.