Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда
Киев ликвидировал ряд схем, на которых выросло и разбогатело не одно поколение коррупционеров, заявил украинский лидер Петр Порошенко.
По его словам, Киев внедрил ProZorro — систему электронных тендерных государственных закупок, чтобы снизить одну из самых больших угроз — коррупцию. Петр Алексеевич отметил, что преодолел «яростное сопротивление», когда запускал на Украине систему антикоррупционных институтов.
«Особенно систему электронных деклараций», — подчеркнул президент.
Порошенко добавил, что у страны нет другого пути, и прозрачности требуют украинцы. Ведь закон об антикоррупционном суде принимается не для Международного валютного фонда, не для Совета Европы, не для Евросоюза или США, а для Украины.
«Чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией», — заключил Порошенко.
Закон про Антикорупційний Суд ухвалюється не для МВФ, не для Ради Європи, не для ЄС чи Америки. Антикорупційний Суд створюється для України, щоб забезпечити ефективну прозору боротьбу з корупцією, щоб створити незалежну установу, яка стане частиною реформованої судової системи. pic.twitter.com/WaHpwp8iO8— Петро Порошенко (@poroshenko) June 8, 2018