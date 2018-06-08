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18:28   8 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда

Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда

Киев ликвидировал ряд схем, на которых выросло и разбогатело не одно поколение коррупционеров, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

По его словам, Киев внедрил ProZorro — систему электронных тендерных государственных закупок, чтобы снизить одну из самых больших угроз — коррупцию. Петр Алексеевич отметил, что преодолел «яростное сопротивление», когда запускал на Украине систему антикоррупционных институтов.

«Особенно систему электронных деклараций», — подчеркнул президент.

Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда

Порошенко добавил, что у страны нет другого пути, и прозрачности требуют украинцы. Ведь закон об антикоррупционном суде принимается не для Международного валютного фонда, не для Совета Европы, не для Евросоюза или США, а для Украины.

«Чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией», — заключил Порошенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #украина #коррупция #антикоррупционный суд
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