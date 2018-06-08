Туск не хочет видеть Россию в составе G8

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил об этом на пресс-конференции саммита «большой семерки» в канадской провинции Квебек.

Политик полагает, что сейчас важнее укреплять действующий формат G7, в чем необходимо убедить Вашингтон. Нынешний состав Туск назвал «уникальным». Он добавил, что обозначить общие цели станет сложнее в рамках «большой восьмерки» при возвращении России.

О том, что Москва пока что не может присоединиться к G7 ранее заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Политик считает, что российская сторона якобы «нарушает нормы» международного права. Остальные же пытаются их соблюдать. В качестве примера такого «нарушения» Меркель привела воссоединение полуострова Крым с Россией.