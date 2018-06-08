Нигерию заинтересовало военное сотрудничество с Россией — посол

Абуджа сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, напомнил посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

По его словам, Абуджа выступает за расширение военного и экономического российско-нигерийского сотрудничества. Страна готовит соглашение по военно-техническому сотрудничеству с РФ, добавил посол и отметил, что Абуджу заинтересовало укрепление взаимодействия с Москвой в этой сфере.

«Нигерия очень заинтересована в военном сотрудничестве с РФ», — подчеркнул Стив Дэвис Угба.

Посол рассказал, что Нигерия покупает российские самолеты и хочет расширить сотрудничество с единственным в РФ государственным посредником по экспорту и импорту военной продукции «Рособоронэкспортом». При этом, инвестиции РФ в Нигерию не превышают 500 миллионов долларов и бизнес находится «на очень низком уровне».