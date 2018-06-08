Порошенко: Киев добивается ареста активов «Газпрома» в США

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что «лучшие юристы» уже арестовали активы компании «Газпром» в Великобритании и Нидерландах.

Сейчас они добиваются ареста активов, находящихся в США, заявил Порошенко в пятницу.

Украинский «Нафтогаз» 5 июня сообщал, что суд Нидерландов удовлетворил ходатайство об аресте активов российского «Газпрома». Ходатайство подали на получение 2,6 миллиардов долларов по решению арбитражного суда Стокгольма. Шесть дочерних организаций «Газпрома» из семи отказались от сотрудничества с судебными приставами.

«Нафтогаз» также инициировал арест долей «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2.