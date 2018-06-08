Минобороны назвало анекдотом заявление Украины о «перехвате» корабля РФ

Российское оборонное ведомство назвало анекдотом утверждения о якобы «перехвате» российского ракетного корабля украинским самолетом Ан-26 в акватории Черного моря.

Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, такая новость «свидетельствует» о неисчерпаемости одесского юмора «не смотря ни на что».

Конашенков также допустил, что такой анекдот на самом деле может оказаться спланированной утечкой пропагандистов южного оперативного командования ВСУ. Как предположил представитель Минобороны, по мере усвоения Украиной натовских стандартов можно ожидать донесений об успешных перехватах истребителей РФ рыболовецкими сетями украинских сейнеров.

Ранее украинские СМИ написали, что 2 июня в Черном море близ острова Змеиный украинский самолет Ан-26 перехватил малый ракетный корабль ЧФ ВМФ России. Украинская сторона заявила, что после обнаружения корабль начал уходить от преследования в море.

Госдума РФ, комментируя инцидент, назвала сведения о якобы перехвате хвастовством.