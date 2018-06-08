Мы в соц.сетях:
Топилин предположил, что жизнь человека может длиться до 200 лет

Топилин предположил, что жизнь человека может длиться до 200 лет

 Козак 13 июня обсудит обеспеченность регионов бензином

Козак 13 июня обсудит обеспеченность регионов бензином
Порошенко: Минского формата переговоров не существует

Порошенко: Минского формата переговоров не существует

 Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда

Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда
Трамп прибыл на саммит G7 в Канаду

Трамп прибыл на саммит G7 в Канаду

 Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву

Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву
Топилин предположил, что жизнь человека может длиться до 200 лет

Топилин предположил, что жизнь человека может длиться до 200 лет

 Козак 13 июня обсудит обеспеченность регионов бензином

Козак 13 июня обсудит обеспеченность регионов бензином
Порошенко: Минского формата переговоров не существует

Порошенко: Минского формата переговоров не существует

 Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда

Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда
Трамп прибыл на саммит G7 в Канаду

Трамп прибыл на саммит G7 в Канаду

 Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву

Премьер-министр Ливана приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву
17:55   8 Июня 2018
Россия
159

Минобороны назвало анекдотом заявление Украины о «перехвате» корабля РФ

Минобороны назвало анекдотом заявление Украины о «перехвате» корабля РФ

Российское оборонное ведомство назвало анекдотом утверждения о якобы «перехвате» российского ракетного корабля украинским самолетом Ан-26 в акватории Черного моря.

Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, такая новость «свидетельствует» о неисчерпаемости одесского юмора «не смотря ни на что».

Конашенков также допустил, что такой анекдот на самом деле может оказаться спланированной утечкой пропагандистов южного оперативного командования ВСУ. Как предположил представитель Минобороны, по мере усвоения Украиной натовских стандартов можно ожидать донесений об успешных перехватах истребителей РФ рыболовецкими сетями украинских сейнеров.

Минобороны назвало анекдотом заявление Украины о «перехвате» корабля РФ

Ранее украинские СМИ написали, что 2 июня в Черном море близ острова Змеиный украинский самолет Ан-26 перехватил малый ракетный корабль ЧФ ВМФ России. Украинская сторона заявила, что после обнаружения корабль начал уходить от преследования в море.

Госдума РФ, комментируя инцидент, назвала сведения о якобы перехвате хвастовством.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#украина #конашенков #черное море #минобороны рф #ан-26
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов Россия
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов
Организаторы мероприятия продавали билеты, не согласовав выступление.
17:27   8 Июня 2018
54
Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме Россия

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

17:16   8 Июня 2018
47
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7 Весь мир

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

14:59   8 Июня 2018
1098
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

13:22   8 Июня 2018
142
Самое читаемое
Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

 «Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой

«Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой