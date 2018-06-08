Законопроект о расширении патентной системы налогов на сельское хозяйство внесли в Госдуму

Инициатива принадлежит группе депутатов от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым.

Политики внесли проект закона о расширении случаев применения патентной системы налогообложения (ПСН) за счет разведения растений и животный. Текст инициативы размещен на сайте нижней палаты ГД.

Изменения коснутся Налогового кодекса РФ. Список видов предпринимательской деятельности предлагают расширить животноводством и растениеводством. В регионах страны смогут совместить отрасли, в которых может использоваться ПСН, в один патент.