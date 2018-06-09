Улюкаев прибыл в колонию в колонию №1 Тверской области

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения за получение взятки, прибыл в колонию строгого режима в Тверской области.

Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в беседе с РИА «Новости».

«ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не раскрывает даже правозащитникам из-за норм законодательства. Однако другие заключенные нам рассказали, что Улюкаева направили в колонию №1 Тверской области. Это колония строгого режима, но в ней почти нет рецидивистов, — сообщила Меркачева.

Она добавила, что сейчас экс-чиновник находится на карантине, но скоро его переведут в обычную камеру.

Ранее Мосгорсуд приговорил бывшего главы Минэкономразвития к восьми годам тюремного заключения и к штрафу в 130 миллионов рублей, но разрешил Улюкаеву работать чиновником после освобождения. Бывший министр вину не признает и называет случившееся провокацией.