Британский парламент припугнул футбольных фанатов опасностями на ЧМ-2018

Десять тысяч британских болельщиков прилетят в Россию на чемпионат мира по футболу, передает палата общин Великобритании.

Однако парламентариев беспокоит безопасность фанатов, которые принадлежат к сексуальным и этническим меньшинствам. Комитет по иностранным делам палаты общин Великобритании подготовил доклад к ЧМ-2018, в котором британских болельщиков предупреждают о возможных расистских или гомофобных запугиваниях со стороны других фанатов.

«Антибританская враждебность относятся к числу рисков, с которыми сталкиваются болельщики», — отметили парламентарии.

Председатель комитета Том Тугендхат добавил, что российское правительство полностью отвечает за безопасность британских футбольных фанатов. Министерство иностранных дел Великобритании окажет консульскую поддержку болельщикам, которые собрались в Россию на ЧМ-2018.