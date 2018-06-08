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17:30   8 Июня 2018
Весь мир
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Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Китайская корпорация гражданского авиастроения» (COMAC) договорились о том, как будет выглядеть российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929.

Как говорится в сообщении ОАК, стороны достигли договоренностей по основным геометрическим характеристикам самолета, а именно согласовали размах и форму крыла, длину фюзеляжа, размеры фюзеляжа, форму оперения. Также удалось договориться о расположении двигателей, шасси и дверей.

Этот этап является важнейшим для дальнейшего формирования единого технического облика самолетов CR929, отметил представляющий российскую сторону главный конструктор Максим Литвинов.

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Также в ходе подписания документа главный конструктор CR929 с китайской стороны Чен Инчун поздравил команду инженеров обеих стран и отметил значимость достигнутой договоренности.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика планируют создать самолет к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, лайнер должен быть рассчитан на 250-300 пассажиров и стане конкурентом для европейского самолета Airbus и американского Boeing.

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Программа оценивается в 13-20 миллиардов долларов. Первый полет хотят осуществить в 2025 году.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #самолет #китай #cr929
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