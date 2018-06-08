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В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

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17:27   8 Июня 2018
Россия
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В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

Организаторы мероприятия продавали билеты, не согласовав выступление.

Организаторы музыкального фестиваля с участием поп-певицы Земфиры - ЗАО «Планета Плюс» - отменили ее выступления в Калининграде и Нижнем Новгороде. Компания объяснила изменения категорическим запретом на проведение культурно-массовых мероприятий на период чемпионата мира по футболу. Организаторы заверили, что до недавнего времени чиновники и представители силовых структур не возражали.

«На протяжении трех месяцев руководство ЗАО «Планета Плюс» проводило ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов. Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу. Однако вчера, 5 июня 2018 года, мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу», - говорится в пресс-релизе.

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

Представитель АНО «Дирекция Калининград 2018» - структуры, ответственной за подготовку к мундиалю, в комментарии «Политике Сегодня» данную информацию опровергла.

«Агенты Земфиры планировали концерт как коммерческое мероприятие во внеигровой день. Представители артиста не уведомили и не согласовали данное событие с организаторами Фестиваля болельщиков, не согласовали с администрацией города, тем не менее приступили к непосредственной продаже билетов на Кассир.ру. Бесплатный вход на площадку Фестиваля болельщиков, как известно, производится в игровые дни. Никаких коммерческих концертов на сегодняшний момент на фан-зоне в Калининграде не планируется», - сообщили агентству.

Администрация Нижнего Новгорода пообещала позже предоставить комментарий по поводу отмены концерта певицы.

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Автор: Григорий Рощин
#концерт #чм-2018 #калининград #земфира #организаторы
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