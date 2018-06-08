Мы в соц.сетях:
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

 Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме
Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

 Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

 Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

 Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме
Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

 Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

Россия и КНР согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

 Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке
17:16   8 Июня 2018
Весь мир
35

Президент Руанды надеется встретиться с Путиным в среду

Президент Руанды надеется встретиться с Путиным в среду

Президент Руанды Поль Кагаме полагает, что встреча пройдет в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство республики в российской столице.

Кагаме посетит Россию с 12 по 15 июня. Политик посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу. В среду, 13 июня, может пройти встреча лидера Руанды с главой России Владимиром Путиным.

Накануне президент РФ посетил Китай. Там Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Политик вручил российскому коллеге орден Дружбы Китая за заслуги перед страной. Путин стал первым среди остальных президентов, кто получил эту награду. Также главы государств посетили портовый город Тяньцзинь на скоростном поезде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #чм-2018 #весь мир #чм #руанда #чм 2018 #поль кагаме
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов Россия
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов
Организаторы мероприятия продавали билеты, не согласовав выступление.
17:27   8 Июня 2018
51
Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме Россия

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

17:16   8 Июня 2018
35
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7 Весь мир

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

14:59   8 Июня 2018
776
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

13:22   8 Июня 2018
134
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ