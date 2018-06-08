Президент Руанды надеется встретиться с Путиным в среду

Президент Руанды Поль Кагаме полагает, что встреча пройдет в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство республики в российской столице.

Кагаме посетит Россию с 12 по 15 июня. Политик посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу. В среду, 13 июня, может пройти встреча лидера Руанды с главой России Владимиром Путиным.

Накануне президент РФ посетил Китай. Там Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Политик вручил российскому коллеге орден Дружбы Китая за заслуги перед страной. Путин стал первым среди остальных президентов, кто получил эту награду. Также главы государств посетили портовый город Тяньцзинь на скоростном поезде.