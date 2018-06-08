Трамп: ЕС, Канада и Мексика понимают, что торговые соглашения изменятся

Евросоюз, Мексика и Канада десятилетиями применяли нечестные торговые практики к США, но они понимают, что скоро этому настанет конец, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он объяснил, что Вашингтон готов перезаключить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Американцы, указал Трамп, не собираются мириться с нынешними сделками.

Но даже если соглашение перезаключить не удастся, Штаты все равно окажутся в лучшем положении.

Канада, США и Мексика подписали Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли в 1992 году, а действовать оно начало с 1994-го. Трамп стал инициатором консультаций о перезаключении договора на новых условиях. Но Вашингтон не исключает полного отказа от NAFTA и заключения аналогичных двусторонних договоренностей с Канадой и Мексикой.