Мы в соц.сетях:
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

 Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме
Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

 Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

 Президент Руанды надеется встретиться с Путиным в среду

Президент Руанды надеется встретиться с Путиным в среду
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов

 Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме
Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

Херсонский суд отказался вернуть Вышинскому изъятое при обыске имущество

 Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Украинские нардепы Береза и Долженков подрались в зале Рады

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

 Президент Руанды надеется встретиться с Путиным в среду

Президент Руанды надеется встретиться с Путиным в среду
17:16   8 Июня 2018
Весь мир
54

Трамп: ЕС, Канада и Мексика понимают, что торговые соглашения изменятся

Трамп: ЕС, Канада и Мексика понимают, что торговые соглашения изменятся

Евросоюз, Мексика и Канада десятилетиями применяли нечестные торговые практики к США, но они понимают, что скоро этому настанет конец, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он объяснил, что Вашингтон готов перезаключить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Американцы, указал Трамп, не собираются мириться с нынешними сделками.

Но даже если соглашение перезаключить не удастся, Штаты все равно окажутся в лучшем положении.

Канада, США и Мексика подписали Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли в 1992 году, а действовать оно начало с 1994-го. Трамп стал инициатором консультаций о перезаключении договора на новых условиях. Но Вашингтон не исключает полного отказа от NAFTA и заключения аналогичных двусторонних договоренностей с Канадой и Мексикой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #трамп #канада #мексика #новости #nafta
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов Россия
В срыве концерта Земфиры в Калининграде обвинили ее агентов
Организаторы мероприятия продавали билеты, не согласовав выступление.
17:27   8 Июня 2018
51
Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме Россия

Екатеринбургский банк отказывает всем тем, кто не хочет говорить о Крыме

17:16   8 Июня 2018
35
Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7 Весь мир

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

14:59   8 Июня 2018
776
Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений Россия

Регионы-передовики по сбору налогов получат 30 миллиардов рублей поощрений

13:22   8 Июня 2018
134
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

 Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ

Пустая болтовня: в РФС ответили на призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в РФ