Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Саммит «Большой семерки» пройдет в Канаде 8-9 июня.

Как сообщают СМИ, большинство митингующих ведут себя мирно, однако некоторые демонстранты начали поджигать флаги. В мероприятии участвует 300-400 человек. Сотрудники полиции следят за акцией протеста.

Участники акции протестуют против политики, проводимой лидерами стран G7.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Россию вернуться в к саммитам в формате «большой семерки». Канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, заявила, что возвращение России в объединение на данный момент невозможно.