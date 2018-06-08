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Порошенко: Минского формата переговоров не существует

Порошенко: Минского формата переговоров не существует

 Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда

Порошенко похвалился преодолением проблем при создании антикоррупционного суда
Трамп прибыл на саммит G7 в Канаду

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17:28   8 Июня 2018
Весь мир
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Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Шествие антиглобалистов преддверии саммита G7 прошло в Квебеке

Саммит «Большой семерки» пройдет в Канаде 8-9 июня.

Как сообщают СМИ, большинство митингующих ведут себя мирно, однако некоторые демонстранты начали поджигать флаги. В мероприятии участвует 300-400 человек. Сотрудники полиции следят за акцией протеста.

Участники акции протестуют против политики, проводимой лидерами стран G7.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Россию вернуться в к саммитам в формате «большой семерки». Канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, заявила, что возвращение России в объединение на данный момент невозможно.

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Автор: Надежда Егорова
#канада #шествие #g7
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