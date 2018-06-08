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17:07   8 Июня 2018
Весь мир
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Тегеран призвал Вашингтон прекратить говорить «языком угроз»

Тегеран призвал Вашингтон прекратить говорить «языком угроз»

Представитель иранского министерства иностранных дел Бахрам Касеми заявил о невозможности переговоров между Ираном и Штатами, пока Вашингтон использует угрозы.

Об этом заявили на сайте иранского ведомства. Как отметил представитель МИД Ирана, пока Америка не начнет вести уважительный диалог, сложно представить перспективы переговоров.

Касеми также сказал, что Соединенным Штатам и их главе Дональду Трампу лучше прекратить угрозы и санкции в отношении других государств и народов.

Тегеран призвал Вашингтон прекратить говорить «языком угроз»

Накануне, в четверг, американский лидер заявил, что надеется на то, что Иран начнет переговоры со Штатами для заключения еще лучшей сделки.

8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки. Данное соглашение было достигнуто рядом международных посредников (РФ, Америка, Великобритания, КНР, Франция, ФРГ) в 2015 году. Трамп восстановил все ранее упраздненные санкции в отношении Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #иран #политика #ядерная сделка
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