Госдуме предложили расширить полномочия Минтранса

Законодательную инициативу внес в Государственную думу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает нижняя палата парламента.

Согласно документу, законопроект расширит полномочия министерства транспорта РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспорта. Минтранс сможет устанавливать метрологические требования к оборудованию, которое используют на пунктах весового и габаритного контроля, к устройствам, информирующим водителей о нарушениях правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства.

Авторы законопроекта отметили, что изменения усовершенствуют весогабаритный контроль транспортных средств, улучшат информирование водителей транспортных средств о& возможных нарушениях весовых и габаритных параметров.