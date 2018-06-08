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17:06   8 Июня 2018
Россия
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Госдуме предложили расширить полномочия Минтранса

Госдуме предложили расширить полномочия Минтранса

Законодательную инициативу внес в Государственную думу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает нижняя палата парламента.

Согласно документу, законопроект расширит полномочия министерства транспорта РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспорта. Минтранс сможет устанавливать метрологические требования к оборудованию, которое используют на пунктах весового и габаритного контроля, к устройствам, информирующим водителей о нарушениях правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства.

Госдуме предложили расширить полномочия Минтранса

Авторы законопроекта отметили, что изменения усовершенствуют весогабаритный контроль транспортных средств, улучшат информирование водителей транспортных средств о& возможных нарушениях весовых и габаритных параметров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #минтранс #общество
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