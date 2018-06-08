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17:02   8 Июня 2018
Россия
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Шведский суд отклонил претензии акционеров ЮКОСа к России

Шведский суд отклонил претензии акционеров ЮКОСа к России

Претензии испанских миноритариев НК «ЮКОС» к РФ отклонены. Суд обязал акционеров выплатить три миллиона долларов судебных издержек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Международный центр правовой защиты.

Основанием для иска стало соглашение 1990 года между Испанией и СССР о взаимной защите капиталовложений. 

В 2007 году группа испанских инвесторов ЮКОСа подала иск в третейский суд при Торговой палате Швеции.  Несмотря на то, что Шведский суд не обладал полномочиями для рассмотрения претензий испанских инвесторов, в 2012 году инстанция вынесла решение об удовлетворении иска.

Сейчас все решения в пользу экс-акционеров компании по искам против России отменены.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #швеция #юкос
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