Президент Литвы: Прибалтика станет защищенней при увеличении числа военных США

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила об этом по итогам встречи глав стран «Бухарестской девятки». Мероприятие прошло в Варшаве.

Грибаускайте отметила, что регион станет защищеннее при увеличении американского контингента военных. Помощь придет быстрее, отметила глава Литвы.

Страна также заинтересована в создании штабного центра НАТО у восточных границ. Вильнюс поддержит все шаги для переноса ведомств ближе к границам Литвы.

Также Грибаускайте отметила важность «военного шенгена», который упрощает процесс пересечения военными союзниками по НАТО границ государства. Президент подчеркнула, что проект работает не в полную силу из-за недостаточной инфраструктуры, как показали учения в Литве.