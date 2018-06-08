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17:02   8 Июня 2018
Весь мир
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Президент Литвы: Прибалтика станет защищенней при увеличении числа военных США

Президент Литвы: Прибалтика станет защищенней при увеличении числа военных США

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила об этом по итогам встречи глав стран «Бухарестской девятки». Мероприятие прошло в Варшаве.

Грибаускайте отметила, что регион станет защищеннее при увеличении американского контингента военных. Помощь придет быстрее, отметила глава Литвы.

Страна также заинтересована в создании штабного центра НАТО у восточных границ. Вильнюс поддержит все шаги для переноса ведомств ближе к границам Литвы.

Также Грибаускайте отметила важность «военного шенгена», который упрощает процесс пересечения военными союзниками по НАТО границ государства. Президент подчеркнула, что проект работает не в полную силу из-за недостаточной инфраструктуры, как показали учения в Литве.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #нато #политика #литва #весь мир #даля грибаускайте
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