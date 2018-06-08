Матвиенко поддержала идею выделить россиянам выходной день для диспансеризации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с поддержкой инициативы о предоставлении выходного дня для граждан на прохождение диспансеризации.

Законопроект о выделении выходного дня для россиян для диспансеризации Госдума рассматривает уже второй год в связи с тем, что были назначены дополнительные консультации.

Ряд профильных думских комитетов рекомендовали нижней палате принять проект в первом чтении. Кабмин предложение поддержать отказался.

Глава Совета Федерации отметила необходимость привить людям привычку заботиться о своем здоровье. Граждане должны понимать, что для этого нужно каждый год проходить различные обследования. Она выразила мнение, что выделение дополнительного выходного для прохождения обследований необходимо сделать.

Матвиенко также добавила, что работодатели обязаны заботиться о здоровье подчиненных. Ежегодная диспансеризация позволяет вовремя выявлять различные заболевания и предотвращать их развитие, считает спикер.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в настоящее время работающим гражданам сложно выбрать время на диспансеризацию из-за того, что работодатели не отпускают их в рабочее время в больницу. Поэтому россияне не могут в полной мере воспользоваться своим правом на прохождение диспансеризации.