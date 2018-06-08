Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что жесткое регулирование краудфандинговых проектов не всегда полезно.

«Здесь упоминалась возможность регулирования краудфандинга и многих других современных явлений. Необходимо посмотреть, нужен ли жесткий вариант регулирования в данной сфере», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Глава Кабмина предложил изменить периодичность аудита в зависимости от сумм, которыми оперируют Некоммерческие организации.

В марте группа членов Госдумы и Совета Федерации подготовила законопроект о дополнительных способах привлечения инвестиций — краудфандинге.

Документ регулирует отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием современных технологий. Кроме того, законопроект закрепляет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по осуществлению розничного финансирования.