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16:48   8 Июня 2018
Россия
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Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что жесткое регулирование краудфандинговых проектов не всегда полезно.

«Здесь упоминалась возможность регулирования краудфандинга и многих других современных явлений. Необходимо посмотреть, нужен ли жесткий вариант регулирования в данной сфере», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Глава Кабмина предложил изменить периодичность аудита в зависимости от сумм, которыми оперируют Некоммерческие организации. 

В марте группа членов Госдумы и Совета Федерации подготовила законопроект о дополнительных способах привлечения инвестиций — краудфандинге.

Документ регулирует отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием современных технологий. Кроме того, законопроект закрепляет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по осуществлению розничного финансирования.

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Автор: Надежда Егорова
#госдума #медведев #краудфандинг
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